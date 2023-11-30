У Самарского района появится собственная эмблема

Совет депутатов Самарского городского района опубликовал решение об установлении официального символа - эмблемы района. Документ размещен на сайте городской администрации.
"Эмблема представляет собой схематичное изображение фонтана "Парус" на набережной Волги на Ленинградском спуске (районная достопримечательность открыта в 1986 году к 400-летию Самары). От фонтана исходят волны как знак того, что район стоит на берегу Великой реки. Также исходящие волны символизируют активное экономическое и культурное развитие района, бегущая волна символизирует движение вперед. Силуэт фонтана напротив олицетворяет основу культурного наследия в районе, переплетение архитектуры, атмосферы купеческой и дворянской Самары с новыми решениями урбанизма, - отмечается в документе. - Эмблема выполняется в одноцветном изображении (цвет сине-голубой). Может использоваться сочетание "белый контур на синем фоне", "синий контур на белом фоне". Также изображение может быть черно-белое".
Предполагается, что эмблема будет помещаться в кабинетах руководителей органов МСУ Самарского района, может размещаться на бланках документов, на наградах, зданиях, транспортных средствах и "ином имуществе Самарского района"
"Изображение эмблемы допускается на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, издаваемых (изготавливаемых) по заказу органов местного самоуправления Самарского района", - уточняется в документе.
Кроме того, изображение допускается на официальных аккаунтах администрации Самарского района (госпабликах) и аккаунтах главы района в социальных сетях.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули