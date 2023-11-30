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Муниципалитеты Власть и политика

У Самарского района появится собственная эмблема

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет депутатов Самарского городского района опубликовал решение об установлении официального символа - эмблемы района. Документ размещен на сайте городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Эмблема представляет собой схематичное изображение фонтана "Парус" на набережной Волги на Ленинградском спуске (районная достопримечательность открыта в 1986 году к 400-летию Самары). От фонтана исходят волны как знак того, что район стоит на берегу Великой реки. Также исходящие волны символизируют активное экономическое и культурное развитие района, бегущая волна символизирует движение вперед. Силуэт фонтана напротив олицетворяет основу культурного наследия в районе, переплетение архитектуры, атмосферы купеческой и дворянской Самары с новыми решениями урбанизма, - отмечается в документе. - Эмблема выполняется в одноцветном изображении (цвет сине-голубой). Может использоваться сочетание "белый контур на синем фоне", "синий контур на белом фоне". Также изображение может быть черно-белое".

 Предполагается, что эмблема будет помещаться в кабинетах руководителей органов МСУ Самарского района, может размещаться на бланках документов, на наградах, зданиях, транспортных средствах и "ином имуществе Самарского района"

"Изображение эмблемы допускается на печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, издаваемых (изготавливаемых) по заказу органов местного самоуправления Самарского района", - уточняется в документе.

Кроме того, изображение допускается на официальных аккаунтах администрации Самарского района (госпабликах) и аккаунтах главы района в социальных сетях.

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