"Самара" обыграла "Темп-СУМЗ" - 73:64

"Самара" переиграла "Темп-СУМЗ" в первом матче 1/8 финала Кубка России — 73:64.

Игравшие в привычных сочетаниях и на родной площадке ревдинцы активно начали матч: 2:9 после трех сыгранных минут. Но самарцы, разгоняемые Николой Ребичем и Александром Разумовым, быстро пришли в себя и нагнали хозяев. Уже на старте второй четверти Илья Платонов впервые вывел нашу команду вперед (20:19). К середине периода "Самара" создала себе некоторый задел (29:23) — но удержать его не сумела: к большому перерыву соперники подошли вровень, 35:35.

Началась третья четверть — и Александр Гудумак с Иваном Викторовым вернули нашей команде инициативу. А потом пришло время Николы Ребича: три трехочковых за минуту — и "Самара" рванула вперед: выигранный четырехминутный отрезок 16:2 и 66:45 перед заключительной десятиминуткой!

Правда, выдержать этот ритм самарцы не смогли: ни одного попадания с игры за шесть с половиной минут — и хозяева отыграли половину отставания. Затянуть себя в концовку наша команда уже не позволила, но интрига перед ответным матчем все же остается.

73:64 — победа "Самары".