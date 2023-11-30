В рамках нацпроекта "Производительность труда" крупный самарский животноводческий комплекс активно внедряет бережливое производство

В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня 166 предприятий области улучшают работу в производственных цехах.
Рост производительности труда на местных предприятиях — в зоне особого внимания губернатора и правительства региона, так как это важный показатель создания благоприятной экономической и социальной среды в регионе.
Инструменты бережливого производства могут быть применены на предприятиях любого профиля.
Так, в животноводческом комплексе "РАДНА" (с. Беловка, Богатовский район) завершен первый этап реализации пилотного проекта. Напомним, комплекс является по-настоящему инновационным проектом в молочном животноводстве. Компания уже не первый год является самым крупным производителем молока в Самарской области, где реализованы передовые технологии роботизированного доения в сочетании с доильным залом "Карусель".
Тем не менее, и на "РАДНЕ" есть определенно высокий потенциал для внедрения бережливого производства.
"Поголовье нашей фермы насчитывает 3000 голов айширской и голштинской породы. Мы самая крупная ферма в Самарской области и самая технически оснащенная. Все коровы у нас с датчиками. Есть роботы для дойки коров. Много автоматизации и компьютеризации. Однако дефицит кадров, к сожалению, инновациями не решить. Решение данной проблемы заложено в грамотной организации труда, стандартизации процесса, анализе и улучшении производства", — рассказывает Дмитрий Винтер, директор по персоналу, руководитель программы по повышению производительности труда на "РАДНА".
Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) провели здесь для рабочей группы предприятия ряд обучающих тренингов. Цель обучения — дать знания основ бережливого производства.
В настоящий момент в компании проводится диагностика с целью выявления проблемных и узких мест на ферме.
В процессе разработки карты потока создания ценности продукта было выявлено более 150 проблем. Заметим, что данная карта отражает основные направления деятельности комплекса: производство коровьего молока и животноводство.
"Особенно важно отметить, что в диагностике активно задействованы не только рабочая группа компании, но и руководители, и учредители. Это говорит о большой заинтересованности участников в национальном проекте "Производительность труда", в стремлении к постоянному совершенствованию производства и улучшению результативности. Именно такой активный подход всегда позволяет достичь весомых результатов", — констатирует руководитель проектов РЦК Мария Андросян.
Сейчас на ферме активно работают над составлением текущей диаграммы "Спагетти". Для полноценного анализа передвижений работников на ферме, а также для исследования возможности наличия излишних перемещений и других потенциальных улучшений, запланирована съемка с квадрокоптеров.
"Глаз замыливается. Осознание проблем есть, но систематизировать их мы не можем. Даже самое лучшее предприятие имеет проблемы. И их надо решать. Поэтому мы и вошли в национальный проект "Производительность труда", — комментирует Дмитрий Нилов, управляющий молочным животноводческим комплексом "РАДНА", руководитель направления "Оптимизация производства молока".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?