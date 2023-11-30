Розничный кредитный портфель ВТБ в Самарской области превысил 117,2 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2023 года ВТБ увеличил кредитный портфель розничных клиентов в Самарской области на 21%, до 117,2 млрд рублей. Объем розничного кредитования за период вырос на 57% и составил 34 млрд рублей. Клиенты банка продолжили наращивать объем сбережений — портфель привлеченных средств частных лиц превысил 126,6 млрд рублей, показав положительную динамику в 15%.

Частные клиенты ВТБ с января по сентябрь текущего года оформили в общей сложности 36 тыс. розничных кредитов. Всего за три квартала 2023 года суммарный объем кредитования составил 34 млрд рублей, увеличившись год к году на 57%.

Драйвером роста потребительского кредитования стали кредиты наличными. С января по сентябрь 2023 года четыре из пяти кредитов были оформлены жителями в личных целях, объем таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12%. Всего на 1 октября региональные клиенты ВТБ оформили 28,7 тыс. потребительских кредитов на сумму 14,6 млрд рублей. За 9 месяцев портфель кредитов наличными населения губернии в ВТБ увеличился на 20% до 60,4 млрд рублей.

За январь–сентябрь ВТБ предоставил жителям региона 4,7 тысяч ипотечных кредитов на 16,7 млрд рублей. Каждая третья сделка была проведена на условиях госпрограмм. С начала года в рамках господдержки банк оформил в губернии жилищных кредитов на сумму 6,4 млрд рублей. Самой востребованной оказалась "семейная ипотека": по ней было выдано свыше 3 млрд рублей. Второй по популярности стала "ипотека с господдержкой", по которой банк заключил сделок на 2,5 млрд рублей. В рамках ИТ-ипотеки ВТБ выдал жителям региона свыше 800 млн рублей. Портфель ипотечных кредитов банка достиг 50 млрд рублей, увеличившись на 20% с начала года.

Результаты регионального подразделения в сегменте автокредитования за девять месяцев текущего года стали рекордными, превысив показатели за аналогичный период прошлого года в 4 раза по объему выдач. Всего с января по сентябрь ВТБ предоставил жителям области более 2,6 тыс. автокредитов на сумму 3 млрд рублей. Средняя сумма кредита на покупку авто в регионе по итогам квартала составила 1,14 млн рублей. Портфель по автокредитованию по итогам 9 месяцев вырос на 79% к началу года и достиг 4,2 млрд рублей.

"Объем кредитной активности жителей Самарской области вырос в 1,6 раз, прибавляя от месяца к месяцу. При этом если в первой половине года рост выдач стимулировал отложенный спрос и стабильные ставки по кредитным предложениям, то с августа в ожидании пересмотра ключевой ставки заемщики спешили реализовать намеченные планы до изменения условий по кредитам. Мы отмечаем растущий интерес населения в части сберегательных продуктов. Жители научились быстро и гибко реагировать на изменения на финансовом рынке. Например, если прогнозируется сохранение текущих ставок или их постепенное снижение, то вкладчики предпочитают размещать средства на длительные сроки с максимальной доходностью. Если же рынок находится в ожидании повышения ставок, то клиенты предпочитают "короткие" сроки, чтобы иметь возможность переразместить деньги в дальнейшем под более высокий процент, не теряя текущей доходности. В третьем квартале мы зафиксировали всплеск активности по вкладам на фоне повышения доходности. Портфель привлеченных средств населения на отчетную дату составил 126,6 млрд рублей, показав рост к началу года на 15%. Наибольшую долю — 77% от общего объема — занимают депозиты, на конец третьего квартала портфель классических розничных сбережений вырос до 96,5 млрд рублей", — комментирует единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

По его словам, в четвертом квартале ожидается новая волна активности вкладчиков. Драйвером роста послужит резкое повышение доходности по вкладам и накопительным счетам.