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Происшествия

В Самаре нашли пропавшего без вести подростка из Татарстана

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Росгвардии обнаружили в Самаре 17-летнего парня, пропавшего без вести в Татарстане.

Во вневедомственную охрану поступило сообщение о сработавшей тревожной кнопке в общежитии на ул. Революционной — ночью в здание проник посторонний. Сам влезший в общежитие рассказал правоохранителям, что хотел переночевать там, потому что ему некуда идти.

Когда парня проверили по базам данных, выяснилось, что полицейские из Набережных Челнов разыскивают молодого человека как пропавшего без вести.

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