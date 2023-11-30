В Самаре нашли пропавшего без вести подростка из Татарстана

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Самаре 17-летнего парня, пропавшего без вести в Татарстане.
Во вневедомственную охрану поступило сообщение о сработавшей тревожной кнопке в общежитии на ул. Революционной — ночью в здание проник посторонний. Сам влезший в общежитие рассказал правоохранителям, что хотел переночевать там, потому что ему некуда идти.
Когда парня проверили по базам данных, выяснилось, что полицейские из Набережных Челнов разыскивают молодого человека как пропавшего без вести.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.