В Самарской области работник до смерти отравился ядовитыми парами

В среду, 29 ноября, в Похвистневском районе мужчина погиб от отравления ядовитыми порами. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Инцидент произошел в с. Малый Толкай. Там во время технических работ мужчина отравился ядовитыми парами и упал в емкость с нефтесодержащей жидкостью высотой 2,5 м. Выбраться он уже не смог.

Погибшего доставали из емкости спасатели. Им потребовалось на это более четырех часов.