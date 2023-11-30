В Самарской области работник до смерти отравился ядовитыми парами

В среду, 29 ноября, в Похвистневском районе мужчина погиб от отравления ядовитыми порами. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Инцидент произошел в с. Малый Толкай. Там во время технических работ мужчина отравился ядовитыми парами и упал в емкость с нефтесодержащей жидкостью высотой 2,5 м. Выбраться он уже не смог.
Погибшего доставали из емкости спасатели. Им потребовалось на это более четырех часов.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!