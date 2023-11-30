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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области работник до смерти отравился ядовитыми парами

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 ноября, в Похвистневском районе мужчина погиб от отравления ядовитыми порами. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Инцидент произошел в с. Малый Толкай. Там во время технических работ мужчина отравился ядовитыми парами и упал в емкость с нефтесодержащей жидкостью высотой 2,5 м. Выбраться он уже не смог.

Погибшего доставали из емкости спасатели. Им потребовалось на это более четырех часов.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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