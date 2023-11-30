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Beeline cloud запускает онлайн-курс по управлению данными

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает бесплатный онлайн-курс для ИТ-специалистов Base Data Engineer (начинающий дата-инженер), включающий материалы об особенностях управления данными, а также подходы к их хранению и визуализации.

Фото: freepik.com

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Курс поможет узнать, как работать с данными и какие инструменты использовать для управления ими. Под руководством экспертов beeline cloud (билайн облако) и Arenadata (Аренадата) участники познакомятся с базами данных, разберутся с вопросами проектирования хранилищ, рассмотрят примеры их построения и изучат правила, которые необходимо соблюдать для успешной визуализации данных.

Курс состоит из 6 видеоуроков и 2 демонстрационных занятий. Он подойдет как новичкам, так и начинающим дата-инженерам и аналитикам данных. Слушатели получают неограниченный доступ к материалам курса и возможность задать вопросы преподавателям в группе Cloud Education (облачное образование) в Телеграм.

Напомним, что первым в серии курсов beeline cloud (билайн облако) стал Base Cloud Devops (особенности гибкой разработки в облаке: основы и лучшие практики DevOps (методология разработки, которая помогает наладить эффективное взаимодействие разработчиков с другими ИТ-специалистами) и Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений)).

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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