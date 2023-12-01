Ночью при тушении пожара в Сызрани из жилого дома эвакуировали 26 человек

В пятницу, 1 декабря, в 0:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул Астраханская, 30 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на общей кухне второго этажа на площади 0,2 кв.метра. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 24 человека, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 0:45.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении из здания было эвакуировано 26 человек, включая четверо детей.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.