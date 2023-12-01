Хоккейный клуб ЦСК ВВС разгромил ХК "Южный Урал" со счетом 4:0, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Матч между ХК ЦСК ВВС и ХК "Южный Урал", прошедший 30 ноября в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого", завершился победой "летчиков" в рамках регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги.
Самарская команда проявила непревзойденную мощь в оборонительной игре и с безупречной точностью реализовала четыре шайбы матче.
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