В Чапаевске пожарные потушили возгорание в экскаваторе

В Чапаевске в четверг, 30 ноября, пожарные потушили возгорание в экскаваторе, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огнеборцы ведомства не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

На месте работали шесть специалистов и две единицы техники МЧС России.