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При поддержке Новикомбанка Росэлектроника начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех при поддержке Новикомбанка начал серийное производство KVM-коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, персональными компьютерами, ноутбукам и станками с ЧПУ с одного рабочего места. Новикомбанк предоставил финансирование разработчику данного решения АО "НПП Салют" (входит в "Росэлектронику").

Фото: предоставлено Новикомбанком

Устройство, созданное на базе российских комплектующих, может применяться, например, на вышках сотовой связи, в серверных системах банков, промышленных цехах и на других объектах. Оно позволяет существенно оптимизировать работу ИТ-специалистов. KVM-коммутатор (keyboard, video, mouse — клавиатура, видео, мышь) дает возможность администрировать до 10 устройств одновременно.

Оборудование обеспечивает постоянный мониторинг ресурсов и состояния оборудования, в том числе на удаленных объектах без подключения к глобальной сети. Коммутатор способен выполнять удаленное включение, принудительное выключение, перезагрузку оборудования, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения.

Аппаратура обеспечивает управление через веб-интерфейс, таким образом, установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется. Решение автоматизирует управление аппаратными комплексами, в том числе не адаптированными для удаленного доступа. Также устройство дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.

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