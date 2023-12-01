Андрей Кислов провел в Самаре совещание по реализации системы обращения с ТКО

По словам представителя в СФ от законодательного органа государственной власти Самарской области, члена комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрея Кислова, необходимо подготовить конкретные предложения для усовершенствования работы системы обращения с ТКО в Самарской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов в Самаре провел рабочее совещание по проблемным вопросам реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В обсуждении приняли участие руководство регионального министерства энергетики и ЖКХ, представители министерства лесного хозяйства" охраны окружающей среды и природопользования, а также регоператора.

Андрей Кислов напомнил, что Советом Федерации по поручению председателя верхней палаты Валентины Матвиенко ведется большая ревизия реализации реформы по обращению с ТКО. Поставлена задача определить самые проблемные моменты и помочь регионам.

По словам сенатора, комитетом по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации была проведена большая работа по выявлению системных проблем в сфере обращения с ТКО, по итогам которой подготовлены рекомендации и план действий по изменению законодательства в рамках реализации реформы. Очевидно, что она не отвечает в полной мере требованиям жителей и регионов.

Как рассказал Андрей Кислов, в результате мониторинга системы обращения с ТКО были выявлены такие проблемы, как дефицит контейнерных площадок и контейнеров, спецтехники, нехватка инфраструктуры.

"Есть и другие проблемные вопросы, которые отличаются в зависимости от того или иного региона. Необходимо решать их комплексно, в том числе в части изменений законодательной базы. Нами были выработаны предложения для исправления ситуации, которые необходимо предметно обсудить и принять соответствующие решения", — отметил сенатор.

Андрей Кислов также рассказала, что недавно в Верхней палате состоялось расширенное заседание профильного Комитета, в котором принял участие генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. Глава "РЭО" рассказал о работе, проделанной за период реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". На совещании также были обозначены проблемные вопросы, в том числе касающиеся Самарской области. Сенатор предложил их также обсудить.

По итогам обсуждения областному министерству энергетики и ЖКХ было поручено проработать все обозначенные вопросы, в том числе с учетом имеющегося позитивного опыта других регионов, и представить свои конкретные предложения для усовершенствования работы системы обращения с ТКО в Самарской области.