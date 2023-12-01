В Самарской области автомобилистка погибла ДТП

В пятницу, 1 декабря, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в ДТП погибла женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:32 она ехала на Lada Granta по трассе Самара — Бугуруслан. На 106 км женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Duster.

В результате автомобилистка погибла. Двоих ее малолетних пассажиров доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают.