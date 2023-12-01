В Самарской области автомобилистка погибла ДТП

В пятницу, 1 декабря, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в ДТП погибла женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:32 она ехала на Lada Granta по трассе Самара — Бугуруслан. На 106 км женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Duster.
В результате автомобилистка погибла. Двоих ее малолетних пассажиров доставили в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!