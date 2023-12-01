Экс-директора Тольяттинского пансионата для ветеранов труда будут судить за растрату и злоупотребление полномочиями

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение бывшему директору Тольяттинского пансионата для ветеранов труда. Женщине вменяют в вину растрату и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, руководительница фиктивно оформила себе совместительство в должности врача-хирурга и получала зарплату и стимулирующие выплаты. Кроме того, четырем сотрудникам она начисляла премии якобы за увеличенный объем работы, а потом часть этих денег забирала себе. При этом сотрудникам она говорила, что средства идут на нужды учреждения. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей.

Позже по требованию прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия.

Уголовное дело направят в Центральный районный суд Тольятти.