"Восьмой маршрут армии Лунана" продолжается в России

Более 30 лет назад в Китае под одним именем объединились три завода и один научно-исследовательский институт. В основу созданной корпорации XCMG легла производственная компания под необычным названием - "Восьмой маршрут армии Лунана", возникшая в 40-х годах прошлого века.
За эти годы XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Inc.) прошла путь от создателя первого в Поднебесной парового катка до международной корпорации по производству строительной техники. Как гласят сайты, посвященные компании, на сегодняшний день XCMG основано 14 совместных предприятий с такими транснациональными компаниями, как Caterpillar, Liebherr, ThyssenKrupp.
Лизинговая компания CARCADE делает эту технику более доступной для российского покупателя - по специальной программе с применением скидки до 10% от розничной цены. Акция проводится совместно с официальным поставщиком марки - компанией ООО "СюйГун Ру".
В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступны популярные модели различных типов погрузчиков, автокранов, грейдеров, экскаваторов, катков и другой спецтехники марки XCMG с использованием корпоративной скидки-субсидии в счет аванса в рамках лизингового договора. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства: например, на экскаваторы моделей XE225DN и XE335C распространяется выгода в размере 9% от стоимости ТС, а фронтальный погрузчик XC948 или автогрейдер GR2205AT доступны с 10%-субсидией. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии у организатора акции. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2023 года.
Организатор партнерской программы финансирования - компания ООО "СюйГун Ру" - служит официальным представительством концерна XCMG на территории России. Компания производит прямые поставки с завода - изготовителя разнообразной спецтехники и запасных частей обширного ассортимента. Бренд XCMG производит различные типы специальной техники под всевозможные виды дорожно-строительной деятельности: грузоподъемное, землеройное, горное, буровое и бетонное оборудование, дорожно-строительную технику, железнодорожное и мусороуборочное оборудование, а также автомобили спецназначения и тяжелые грузовые автомобили. Преимуществами компании ООО "СюйГун Ру" служат постоянно пополняемый склад доступной к приобретению техники, оперативные сроки поставки ТС под индивидуальные запросы клиентов, весь спектр сервисного и технического обслуживания, а также оказание специалистами компании квалифицированных консультационных услуг по особенностям эксплуатации поставляемой техники.
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Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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