"Восьмой маршрут армии Лунана" продолжается в России

Более 30 лет назад в Китае под одним именем объединились три завода и один научно-исследовательский институт. В основу созданной корпорации XCMG легла производственная компания под необычным названием - "Восьмой маршрут армии Лунана", возникшая в 40-х годах прошлого века.

За эти годы XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Inc.) прошла путь от создателя первого в Поднебесной парового катка до международной корпорации по производству строительной техники. Как гласят сайты, посвященные компании, на сегодняшний день XCMG основано 14 совместных предприятий с такими транснациональными компаниями, как Caterpillar, Liebherr, ThyssenKrupp.

Лизинговая компания CARCADE делает эту технику более доступной для российского покупателя - по специальной программе с применением скидки до 10% от розничной цены. Акция проводится совместно с официальным поставщиком марки - компанией ООО "СюйГун Ру".

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступны популярные модели различных типов погрузчиков, автокранов, грейдеров, экскаваторов, катков и другой спецтехники марки XCMG с использованием корпоративной скидки-субсидии в счет аванса в рамках лизингового договора. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства: например, на экскаваторы моделей XE225DN и XE335C распространяется выгода в размере 9% от стоимости ТС, а фронтальный погрузчик XC948 или автогрейдер GR2205AT доступны с 10%-субсидией. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии у организатора акции. Предложение действует на договоры, заключенные до конца 2023 года.

Организатор партнерской программы финансирования - компания ООО "СюйГун Ру" - служит официальным представительством концерна XCMG на территории России. Компания производит прямые поставки с завода - изготовителя разнообразной спецтехники и запасных частей обширного ассортимента. Бренд XCMG производит различные типы специальной техники под всевозможные виды дорожно-строительной деятельности: грузоподъемное, землеройное, горное, буровое и бетонное оборудование, дорожно-строительную технику, железнодорожное и мусороуборочное оборудование, а также автомобили спецназначения и тяжелые грузовые автомобили. Преимуществами компании ООО "СюйГун Ру" служат постоянно пополняемый склад доступной к приобретению техники, оперативные сроки поставки ТС под индивидуальные запросы клиентов, весь спектр сервисного и технического обслуживания, а также оказание специалистами компании квалифицированных консультационных услуг по особенностям эксплуатации поставляемой техники.