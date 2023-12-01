16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На конкурсное производство Газбанка затрачено 1,5 млрд рублей Почти 140 млн рублей получит Самарская область в качестве компенсации за инвестиционные налоговые вычеты За сентябрь жители Самарской области отнесли в банки 6,8 млрд рублей Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ

Финансы Экономика и бизнес

Сегодня истекает срок для своевременной оплаты имущественных налогов

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

УФНС России по Самарской области напоминает, что срок оплаты имущественных налогов гражданами за 2022 год заканчивается сегодня, 1 декабря.

Оплатить имущественные налоги можно любым удобным способом: при помощи электронных сервисов-помощников на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", "Уплата налогов и пошлин", мобильное приложение "Налоги ФЛ", через единый портал "Госуслуги", а также традиционным способом — в ближайшем отделении почты или банка. Налоги уплачиваются единым платежом: с помощью банковской карты или онлайн-сервиса одного из банков-партнеров ФНС России, по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, с указанием уникального идентификатора налоговых начислений (УИН) в банке, отделениях почтовой связи или офиса МФЦ.

Необходимо отметить, что оплачивать имущественные налоги стало еще удобнее — с 1 июля 2023 года реализована возможность получать налоговые уведомления через портал "Госуслуги" и здесь же их оплачивать онлайн. На сегодняшний день более 83 тысяч самарцев изъявили желание взаимодействовать с налоговой инспекцией дистанционно и получать налоговые уведомления в "личный кабинет" на портале "Госуслуги".

Если налоговое уведомление не исполнить в срок, то уже со 2 декабря задолженность по имущественным налогам будет расти ежедневно за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд, далее вопрос урегулирования задолженности переходит в компетенцию судебных приставов.

Напомним, что налогоплательщикам Самарской области — собственникам недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков в этом году направлено более 1,7 млн налоговых уведомлений, из них больше половины — около 900 тысяч уведомлений жители самарского региона получили в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России и на Госуслугах, остальные — заказным письмом через почтовые отделения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31