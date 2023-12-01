Сегодня истекает срок для своевременной оплаты имущественных налогов

УФНС России по Самарской области напоминает, что срок оплаты имущественных налогов гражданами за 2022 год заканчивается сегодня, 1 декабря.
Оплатить имущественные налоги можно любым удобным способом: при помощи электронных сервисов-помощников на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", "Уплата налогов и пошлин", мобильное приложение "Налоги ФЛ", через единый портал "Госуслуги", а также традиционным способом — в ближайшем отделении почты или банка. Налоги уплачиваются единым платежом: с помощью банковской карты или онлайн-сервиса одного из банков-партнеров ФНС России, по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, с указанием уникального идентификатора налоговых начислений (УИН) в банке, отделениях почтовой связи или офиса МФЦ.
Необходимо отметить, что оплачивать имущественные налоги стало еще удобнее — с 1 июля 2023 года реализована возможность получать налоговые уведомления через портал "Госуслуги" и здесь же их оплачивать онлайн. На сегодняшний день более 83 тысяч самарцев изъявили желание взаимодействовать с налоговой инспекцией дистанционно и получать налоговые уведомления в "личный кабинет" на портале "Госуслуги".
Если налоговое уведомление не исполнить в срок, то уже со 2 декабря задолженность по имущественным налогам будет расти ежедневно за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд, далее вопрос урегулирования задолженности переходит в компетенцию судебных приставов.
Напомним, что налогоплательщикам Самарской области — собственникам недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков в этом году направлено более 1,7 млн налоговых уведомлений, из них больше половины — около 900 тысяч уведомлений жители самарского региона получили в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России и на Госуслугах, остальные — заказным письмом через почтовые отделения.
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