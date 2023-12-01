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Куйбышевская транспортная прокуратура 5 декабря проведет прием предпринимателей

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 декабря, с 9:00 по 13:00 часов и с 13:45 по 18:00, в Куйбышевской транспортной прокуратуре пройдет прием предпринимателей.

В надзорное ведомство можно будет обратиться по вопросам воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также перемещения товаров через границу Евразийского экономического союза.

Прием пройдет по адресу: Самара, ул. Чернореченская, 2/1.

Заявителям нужно будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие полномочия на представление интересов доверителя. Для более полного и эффективного разрешения требующего проверки вопроса лучше заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов. Если же предприниматель ранее обращался в прокуратуру или другие органы государственной власти, нужно приобщить к заявлению копии ответов.

Гид потребителя

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