Стало известно, где временно приостановят электроснабжение 4 и 5 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

04.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Ново-Садовая, ул. Солнечная)

04.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

04.12.2023 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г.о. Новокуйбышевск:

СНТ Новые Сады, д. Новая Деревня

05.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, Чапаева, Степная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.



Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

