Самарские энергетики отметили лучших клиентов среди юридических лиц

Самарские филиалы ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" провели награждение лауреатов бизнес-премии региона "Надежный партнер-2023". В общей сложности энергетики отметили 30 предприятий и организаций.
В этом году вручение премии прошло в третий раз. В числе награждаемых представители крупных предприятий, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Основными критериями отбора стала платежная дисциплина клиентов-юридических лиц и выполнение ими обязательств перед крупнейшим поставщиком тепла Самарской области.
"Для нас данная премия — это возможность отметить предприятия и организации, которые могут служить образцом бизнеса, нацеленного на устойчивое развитие экономики региона. Уверен, что признание их заслуг придаст нашим клиентам дополнительный стимул ответственно подходить к потреблению ресурсов, поддерживать высокую платежную дисциплину и применять современные бизнес-инструменты", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Номинанты премии "Надежный партнер-2023"
Крупный бизнес
- ПАО "Куйбышевазот"
- ООО "Тольяттинский трансформатор"
- ПАО "Ростелеком"
- ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов"
- ООО "Трансаммиак"
- АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"
- АО "Самарский металлургический завод"
- АО "Жигулевское пиво"
- ООО "Виктор и Ко Мега Парк"
- Сельскохозяйственное акционерное общество "Овощевод"
Средний бизнес
- АО "Лада-Имидж"
- ПАО "Гидроавтоматика"
- ЗАО "Тольяттистройзаказчик"
- ООО "Лидер Тюнинг"
- АО "Самаранефтегаз"
- ЗАО "Завод ЖБИ-6"
- АНО ДО "Планета детства "Лада"
Малый бизнес
- ООО "Октябрьская Б"
- ООО "Журавушка"
- ООО "Раут"
- ЗАО "Стан-Самара"
- ПАО "Проектподшипник"
- ООО "Санаторий "Свежесть"
- ООО "Омега"
- ООО "Поволжье+"
- ООО "Отель Веста"
- ООО "Рокет Пицца Новокуйбышевск"
- ООО "Индустрия"
- ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ"
- ООО "ЗСК"
Номинация "Удобный сервис"
- ООО "Квартплата 24"
- ООО "Курьер-Сити"
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!