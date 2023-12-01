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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарские энергетики отметили лучших клиентов среди юридических лиц

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские филиалы ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" провели награждение лауреатов бизнес-премии региона "Надежный партнер-2023". В общей сложности энергетики отметили 30 предприятий и организаций.

В этом году вручение премии прошло в третий раз. В числе награждаемых представители крупных предприятий, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Основными критериями отбора стала платежная дисциплина клиентов-юридических лиц и выполнение ими обязательств перед крупнейшим поставщиком тепла Самарской области.

"Для нас данная премия — это возможность отметить предприятия и организации, которые могут служить образцом бизнеса, нацеленного на устойчивое развитие экономики региона. Уверен, что признание их заслуг придаст нашим клиентам дополнительный стимул ответственно подходить к потреблению ресурсов, поддерживать высокую платежную дисциплину и применять современные бизнес-инструменты", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Номинанты премии "Надежный партнер-2023"

Крупный бизнес

  • ПАО "Куйбышевазот"
  • ООО "Тольяттинский трансформатор"
  • ПАО "Ростелеком"
  • ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов"
  • ООО "Трансаммиак"
  • АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"
  • АО "Самарский металлургический завод"
  • АО "Жигулевское пиво"
  • ООО "Виктор и Ко Мега Парк"
  • Сельскохозяйственное акционерное общество "Овощевод"

Средний бизнес

  • АО "Лада-Имидж"
  • ПАО "Гидроавтоматика"
  • ЗАО "Тольяттистройзаказчик"
  • ООО "Лидер Тюнинг"
  • АО "Самаранефтегаз"
  • ЗАО "Завод ЖБИ-6"
  • АНО ДО "Планета детства "Лада"

Малый бизнес

  • ООО "Октябрьская Б"
  • ООО "Журавушка"
  • ООО "Раут"
  • ЗАО "Стан-Самара"
  • ПАО "Проектподшипник"
  • ООО "Санаторий "Свежесть"
  • ООО "Омега"
  • ООО "Поволжье+"
  • ООО "Отель Веста"
  • ООО "Рокет Пицца Новокуйбышевск"
  • ООО "Индустрия"
  • ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ"
  • ООО "ЗСК"

Номинация "Удобный сервис"

  • ООО "Квартплата 24"
  • ООО "Курьер-Сити"

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