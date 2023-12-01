Самарские энергетики отметили лучших клиентов среди юридических лиц

Самарские филиалы ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" провели награждение лауреатов бизнес-премии региона "Надежный партнер-2023". В общей сложности энергетики отметили 30 предприятий и организаций.

В этом году вручение премии прошло в третий раз. В числе награждаемых представители крупных предприятий, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Основными критериями отбора стала платежная дисциплина клиентов-юридических лиц и выполнение ими обязательств перед крупнейшим поставщиком тепла Самарской области.

"Для нас данная премия — это возможность отметить предприятия и организации, которые могут служить образцом бизнеса, нацеленного на устойчивое развитие экономики региона. Уверен, что признание их заслуг придаст нашим клиентам дополнительный стимул ответственно подходить к потреблению ресурсов, поддерживать высокую платежную дисциплину и применять современные бизнес-инструменты", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Номинанты премии "Надежный партнер-2023"

Крупный бизнес

ПАО "Куйбышевазот"

ООО "Тольяттинский трансформатор"

ПАО "Ростелеком"

ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов"

ООО "Трансаммиак"

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"

АО "Самарский металлургический завод"

АО "Жигулевское пиво"

ООО "Виктор и Ко Мега Парк"

Сельскохозяйственное акционерное общество "Овощевод"

Средний бизнес

АО "Лада-Имидж"

ПАО "Гидроавтоматика"

ЗАО "Тольяттистройзаказчик"

ООО "Лидер Тюнинг"

АО "Самаранефтегаз"

ЗАО "Завод ЖБИ-6"

АНО ДО "Планета детства "Лада"

Малый бизнес

ООО "Октябрьская Б"

ООО "Журавушка"

ООО "Раут"

ЗАО "Стан-Самара"

ПАО "Проектподшипник"

ООО "Санаторий "Свежесть"

ООО "Омега"

ООО "Поволжье+"

ООО "Отель Веста"

ООО "Рокет Пицца Новокуйбышевск"

ООО "Индустрия"

ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ"

ООО "ЗСК"

Номинация "Удобный сервис"