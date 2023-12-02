Под Самарой водитель "семерки" въехал в автомобили, уже попавшие в ДТП

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В пятницу, 1 декабря, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области