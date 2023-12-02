Баскетболисты "Самары" уступили "Енисею" - 82:103

В субботу, 2 декабря, в Красноярске встретились баскетболисты "Самары" и местного "Енисея".
Хозяева поля взяли лидерство с самого начала, и уже через полторы минуты счет был 1:8. Позже самарцы смогли стабилизировать ситуацию, но "Енисей" стабильно держал дистанцию в шесть — семь очков. А к середине второй четверти красноярцы уже имели двузначное преимущество. К большому перерыву счет бы 38:54.
В начале третьего периода волжане сократили отставание до 10 очков, но к концу — разрыв вернулся к 16 очкам. Позже хозяева поля довели разрыв до 20 очков, и это отставание "Самаре" уже не удалось сократить. Итоговый счет — 82:103.
Следующий матч самарцы проведут 7 декабря в Санкт-Петербурге против "Зенита".
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.