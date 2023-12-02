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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" уступили "Енисею" - 82:103

КРАСНОЯРСК. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 декабря, в Красноярске встретились баскетболисты "Самары" и местного "Енисея".

Фото: bcsamara.com

Хозяева поля взяли лидерство с самого начала, и уже через полторы минуты счет был 1:8. Позже самарцы смогли стабилизировать ситуацию, но "Енисей" стабильно держал дистанцию в шесть — семь очков. А к середине второй четверти красноярцы уже имели двузначное преимущество. К большому перерыву счет бы 38:54.

В начале третьего периода волжане сократили отставание до 10 очков, но к концу — разрыв вернулся к 16 очкам. Позже хозяева поля довели разрыв до 20 очков, и это отставание "Самаре" уже не удалось сократить. Итоговый счет — 82:103.

Следующий матч самарцы проведут 7 декабря в Санкт-Петербурге против "Зенита".

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