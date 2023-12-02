Под Сызранью погиб водитель "Нивы", столкнувшийся с фурой

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В субботу, 2 декабря, в Сызранском районе Самарской области погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области