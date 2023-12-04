Мужчина пострадал при пожаре в частной бане в Кинеле

В субботу, 2 декабря, примерно в 15:30 произошел пожар на ул. Заводской в пос. Алексеевка в Кинеле, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела частная баня на площади 60 кв. м. На тушение были направлены 14 человек и три автоцистерны. Пожар удалось ликвидировать в 15:47.

В ведомстве отметили, что при пожаре пострадал 33-летний мужчина. Причина случившегося устанавливается.