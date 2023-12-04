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Девелопмент Строительство и недвижимость

Санаторий им. Чкалова продает еще три корпуса

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выставлены на продажу за 289,8 млн руб. три корпуса санатория им. В.П. Чкалова: здания бассейна, столовой и трехэтажного профилактория.

В объявлении уточняется, что объекты находятся в рaйoне кoттeджной зaстройки, экологически чистой части города на 9-й просеке/ Барбошина Поляна. Общая площадь земельного участка 1,5 гектара.

"Проведены все городские коммуникации. Здания после ремонта, вложений не требуется. Объекты сданы в аренду. Удобные подъездные пути. Большая прилегающая территория", - говорится в сообщении.

Ранее уже было продано одно здание санатория с участком. За 34 млн руб. владельцем стало ООО "Проперти Бюро" (управляется ООО "Капитал Групп" Андрея Командровского). Сделка привлекла внимание прокуратуры. Выяснилось, что в здании зарегистрированы и давно живут 17 человек. Вселение и проживание осуществлялось в соответствии с волеизъявлением собственника ОАО "Санаторий им. В.П.Чкалова".

В договоре не было перечня людей, которые сохраняют право пользования жильем. Это стало поводом для обращения в суд за признанием договора купли-продажи недействительным.

ООО "Проперти Бюро" удалось урегулировать конфликт интересов. Компания предложила заключить мировое соглашение с собственниками помещений. По его условиям организация выплачивает компенсации, а жильцы обязуются освободить квадратные метры и не заявлять на них права. В одном из исков фигурировала сумма 2 млн руб., в другом - меньше миллиона.

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