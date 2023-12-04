В Самаре водитель GWM врезался в "Оку" с пенсионеркой и ребенком

В воскресенье, 3 декабря, в Самаре семилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:51 47-летний GWM Tank 300 ехал по ул. Вольской. В районе дома № 54 он не уступил дорогу и столкнулся с "Окой" под управлением 72-летней женщины, которая завершала маневр.

В аварии пострадала автомобилистка и ее семилетний пассажир. При этом водитель GWM отказался проходить медосвидетельствование.