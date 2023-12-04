В Самаре водитель GWM врезался в "Оку" с пенсионеркой и ребенком

В воскресенье, 3 декабря, в Самаре семилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:51 47-летний GWM Tank 300 ехал по ул. Вольской. В районе дома № 54 он не уступил дорогу и столкнулся с "Окой" под управлением 72-летней женщины, которая завершала маневр.
В аварии пострадала автомобилистка и ее семилетний пассажир. При этом водитель GWM отказался проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!