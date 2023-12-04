Два Citroen сгорели за день в Самарской области

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В воскресенье, 3 декабря, в 14:55, загорелась машина на ул. Строителей, 5 в Жигулевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.