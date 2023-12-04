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Самарские депутаты участвуют в акции "Елка желаний"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Нового года в губернии стартовала традиционная акция "Елка желаний". Депутаты городской думы Самары станут "волшебниками" для ребят, которые переехали в наш регион из ДНР и ЛНР и будут отмечать праздник в пунктах временного размещения (ПВР).

Фото: Виталий Шабинский

Акция "Елка желаний" проходит на территории Самарской области уже в 17-й раз. Выступить в роли Деда Мороза может любой желающий. Для этого нужно снять с елки открытку и передать ребенку подарок, о котором он просит.

Всего в регионе будет около 70 таких елок. Одна из них по традиции установлена в гордуме Самары. На ней разместили 53 открытки детей из ДНР и ЛНР. Сейчас все эти ребята проживают в ПВР в регионе.

Депутат гордумы Зоя Пономарева отметила, что "оказание помощи детям — это самое ценное". А ее коллега Светлана Макушева рассказала, о чем по традиции просят дети. В основном это предметы и экипировка для занятий спортом, раскраски, книги, "умные" колонки. В этот раз было много писем с "заказами" именно на спортинвентарь. Так, депутат Борис Ликс снял с елки пожелание от мальчика, который просит трюковой самокат с конкретными техническими параметрами.

Более подробный материал читайте в газете "Волжская коммуна" в среду, 6 декабря.

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