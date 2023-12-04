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Зарплатные клиенты Сбера получили в 2023 году рекордную выгоду

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2023 года клиенты, получающие зарплату на карты Сбера, сэкономили 6,1 млрд рублей, пользуясь доступными им привилегиями — продуктами и сервисами банка на особых условиях. Это самый большой показатель за последние 10 лет, что неудивительно, ведь получать зарплату в Сбере — выгодно и удобно.

Клиентам, выбирающим Сбер в качестве зарплатного банка, доступны повышенные ставки по вкладам (+0,4% к ставке или +1,4% при наличии подписки СберПрайм+) на сроках до 1 года; а также скидка 1% на ставку по потребительскому кредиту и ипотеке, многочисленные продукты и сервисы от партнеров банка на особых условиях. Эти привилегии помогают зарплатным клиентам существенно сэкономить и получать дополнительную выгоду.

Стать зарплатным клиентом Сбера просто: нужно передать работодателю реквизиты своей карты или счета для зачисления зарплаты. Заполнить заявление можно самостоятельно, сформировав его в мобильном приложении СберБанк Онлайн, или обратиться за помощью в отделение банка.

Также стать зарплатным клиентом можно, если работодатель присоединится к зарплатному проекту Сбера. После этого он может заказать выпуск зарплатных карт всем сотрудникам с доставкой на место работы. Их активация происходит онлайн на планшете, непосредственно в присутствии работника — это удобно и безопасно. А работодатель при этом получает простой и понятный инструмент для зачисления выплат сотрудникам теперь не только по номеру счета, но и по номеру мобильного телефона. Заключить зарплатный договор и проводить операции можно через интернет-банк и мобильное приложение СберБизнес.

"Получать и зачислять зарплату в Сбере выгодно и удобно как клиентам, так и бизнесу. Мы регулярно улучшаем наши предложения для зарплатных клиентов и рады, что они отвечают нам своим доверием. Так, с начала 2023 года количество получателей зарплаты в Сбере выросло на 10%. Это значит, что отличительные условия наших продуктов понятны и востребованы. И в следующем году еще больше людей получат выгоду, просто получая зарплату на карты Сбера", — отметила директор дивизиона "Социальные и зарплатные решения" Сбербанка Екатерина Гарцева.

Гид потребителя

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