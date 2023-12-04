16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У Самарского района появится собственная эмблема Глава Центрального района Тольятти покинул свой пост Тольяттинская гордума утвердила во втором чтении бюджет муниципалитета на 2024 год В Самарской области по каждому сообщению о коррупции проведут проверку Власти Жигулевска предложили доплачивать по 1 тыс. руб. студентам, чтобы те шли преподавать в школы

Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты и горадминистрация Самары продолжают работу над бюджетом

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гордума Самары утвердила в первом чтении проект бюджета на ближайшую трехлетку. Заседание прошло под председательством Алексея Дегтева и при участии главы Самары Елены Лапушкиной.

Фото: Виталий Шабинский

В следующем году доходная часть бюджета без учета поступлений извне превысит 21,6 млрд рублей. Основными источниками пополнения казны будут налоговые поступления и средства, вырученные от использования муниципального имущества. Расходная часть запланирована в размере более 22,2 млрд рублей. Депутаты при этом рассчитывают на поддержку областного и федерального бюджетов.

Дефицит составит 630 млн рублей. При этом в последующие два года бюджет планируется бездефицитным. Доходы и расходы в 2025 году предварительно запланированы в размере свыше 22,6 млрд рублей, в 2026-м — более 23,8 млрд рублей.

После первого чтения городской администрации предстоит доработать проект с учетом поступивших предложений и подготовить так называемый лист ожидания — обозначить направления, которые нуждаются в дополнительном финансировании.

"Мы направили в администрацию консолидированные предложения, — рассказал Дегтев. — Они составлены на основе наказов избирателей и мнений депутатов по благоустройству и озеленению территорий, работе объектов социальной сферы и другим направлениям. Надеюсь, ко второму и окончательному чтению бюджета администрация максимально учтет наши предложения. На это у нас есть не более 20 дней".

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31