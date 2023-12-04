Депутаты и горадминистрация Самары продолжают работу над бюджетом

Гордума Самары утвердила в первом чтении проект бюджета на ближайшую трехлетку. Заседание прошло под председательством Алексея Дегтева и при участии главы Самары Елены Лапушкиной.
В следующем году доходная часть бюджета без учета поступлений извне превысит 21,6 млрд рублей. Основными источниками пополнения казны будут налоговые поступления и средства, вырученные от использования муниципального имущества. Расходная часть запланирована в размере более 22,2 млрд рублей. Депутаты при этом рассчитывают на поддержку областного и федерального бюджетов.
Дефицит составит 630 млн рублей. При этом в последующие два года бюджет планируется бездефицитным. Доходы и расходы в 2025 году предварительно запланированы в размере свыше 22,6 млрд рублей, в 2026-м — более 23,8 млрд рублей.
После первого чтения городской администрации предстоит доработать проект с учетом поступивших предложений и подготовить так называемый лист ожидания — обозначить направления, которые нуждаются в дополнительном финансировании.
"Мы направили в администрацию консолидированные предложения, — рассказал Дегтев. — Они составлены на основе наказов избирателей и мнений депутатов по благоустройству и озеленению территорий, работе объектов социальной сферы и другим направлениям. Надеюсь, ко второму и окончательному чтению бюджета администрация максимально учтет наши предложения. На это у нас есть не более 20 дней".
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули