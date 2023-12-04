Депутаты и горадминистрация Самары продолжают работу над бюджетом

Гордума Самары утвердила в первом чтении проект бюджета на ближайшую трехлетку. Заседание прошло под председательством Алексея Дегтева и при участии главы Самары Елены Лапушкиной.

В следующем году доходная часть бюджета без учета поступлений извне превысит 21,6 млрд рублей. Основными источниками пополнения казны будут налоговые поступления и средства, вырученные от использования муниципального имущества. Расходная часть запланирована в размере более 22,2 млрд рублей. Депутаты при этом рассчитывают на поддержку областного и федерального бюджетов.

Дефицит составит 630 млн рублей. При этом в последующие два года бюджет планируется бездефицитным. Доходы и расходы в 2025 году предварительно запланированы в размере свыше 22,6 млрд рублей, в 2026-м — более 23,8 млрд рублей.

После первого чтения городской администрации предстоит доработать проект с учетом поступивших предложений и подготовить так называемый лист ожидания — обозначить направления, которые нуждаются в дополнительном финансировании.

"Мы направили в администрацию консолидированные предложения, — рассказал Дегтев. — Они составлены на основе наказов избирателей и мнений депутатов по благоустройству и озеленению территорий, работе объектов социальной сферы и другим направлениям. Надеюсь, ко второму и окончательному чтению бюджета администрация максимально учтет наши предложения. На это у нас есть не более 20 дней".