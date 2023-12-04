Подрядчику, строившему корпус для детской инфекционной больницы, незаконно выдали аванс

Арбитражный суд Самарской области признал недействительными дополнительные соглашения по контракту на строительство инфекционного корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Построить корпус на 100 коек должна была АО "Строительная компания "Волжский град". Допсоглашение предоставило подрядчику возможность получить аванс 124 млн рублей. Надзорное ведомство посчитало, что это нарушает закон о закупках.
В итоге ФАС привлека к административной ответственности заказчика ГКУ СО "Управление капитального строительства". А суд обязал СК "Волжский град" выплатить 8 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими деньгами.
Отметим, что контракт был полностью исполнен.
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