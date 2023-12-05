В селе под Самарой ликвидирован пожар повышенной сложности

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Во вторник, 5 декабря, примерно в 2:45, начался пожар на ул. Красильникова, 28 в д. Висловка Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.