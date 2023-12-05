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Нефтехимия ТЭК

Проекты "Тольяттиазота" получили награды на федеральном и региональном конкурсах

ТОЛЬЯТТИ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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PR-проекты ТОАЗа вошли в число победителей престижных федеральных и региональных конкурсов — всероссийского конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер" и Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Седьмой ежегодный конкурс "Медиалидер" объединил корпоративные медиа со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В числе участников — 443 представителя бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций. Торжественное награждение победителей состоялось в Москве.

"Тольяттиазот" получил диплом отличника PR-конкурса в номинации "Лучшее внутрикорпоративное ТВ" за проект "Медиаколлаборация", который представляет собой цикл коротких роликов, анонсирующих главные темы корпоративной газеты "Волжский химик". Целью проекта является увеличение круга читателей печатного издания за счет его интеграции в интернет-пространство.
ТОАЗ также получил две награды в Самаре на Поволжской премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND.

Профориентационные проекты #ТОАЗмолодой и "Опыт успеха" экспертное жюри признало лучшими в номинации "Увеличение лояльности потребителей". Соперниками предприятия стали кейсы организаций из Самары, Тольятти, Уфы, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Перми и других городов.

#ТОАЗмолодой — серия видеоинтервью со стажерами, которые остались работать на предприятии после прохождения практики. Сотрудники развенчивают мифы о работе и описывают свои будни. "Опыт успеха" — это фотопроект, призванный показать тандем наставника и стажера на промплощадке, в спорте и в жизни.

"Проекты "Тольяттиазота", которые получили высокую оценку экспертного сообщества, являются коллаборацией PR и HR. С помощью современных технологий и нестандартного подхода мы популяризируем чтение и прославляем человека труда, подключая интернет-аудиторию. Положительная обратная связь от профессиональных маркетологов и специалистов по связям с общественностью дает нам стимул для реализации других интересных и оригинальных проектов", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Гид потребителя

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