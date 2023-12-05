"Деятельный JAC": практичные грузовики из Китая приехали в Россию

"Будь деятелем" — так китайская компания JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd) позиционирует свой бренд: малотоннажные и среднетоннажные грузовики, тягачи и самосвалы. Производитель стремится подчеркнуть "боевой дух JAC, твердую силу и прагматичный имидж JAC Motors". Среди бестселлеров бренда — техника, рассчитанная на эксплуатацию в непростых российских климатических условиях.

Конечно же, практичный JAC не мог обойтись без подарков — к Новому году лизинговая компания CARCADE запустила программу финансирования грузовых автомобилей этой марки. Партнёр программы и официальный дистрибьютор, компания ООО "ДЖАК АВТОМОБИЛЬ", предоставляет субсидию в размере 300 000 рублей при оформлении лизинга избранных моделей марки. Программа будет действовать на договоры, заключенные до конца 2023 года.

К заказу доступны как грузовые автомобили в стандартной комплектации, так и модели, оснащённые дополнительным оборудованием. Все модели грузовиков JAC сочетают в себе компактные габариты и большую грузоподъёмность, надёжность и высокое качество, экономичный расход топлива и уверенную манёвренность. Кроме того, коммерческий транспорт JAC отличается простотой в обслуживании, доступными по стоимости запчастями и комплектующими, а возможность использования широкого спектра надстроек обеспечивает максимально обширный функционал.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели бортовых автомобилей с КМУ, эвакуаторов, рефрижераторов, фургонов, мусоровозов, самосвалов и тягачей марки JAC различных модификаций. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "ДЖАК АВТОМОБИЛЬ" — успешно работает на российском рынке коммерческого транспорта с 2006 и является официальным дилером всемирно известного производителя JAC Motors. Компания специализируется на продаже техники и запчастей, техобслуживании и ремонте грузовиков JAC и коммерческого транспорта других марок, а также установкой и ремонтом дополнительного оборудования.