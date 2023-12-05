Преподаватель ТГУ вошла в ГЛЭДИС

Диана Третьякова из Тольяттинского государственного университета (ТГУ) кооптирована в Научно-методический совет гильдии лингвистов-экспертов (НМС ГЛЭДИС) в субъектах РФ и за рубежом.

4 декабря 2023 года председатель правления ГЛЭДИС профессор Михаил Горбаневский подписал приказ о дополнительной ротации состава. Новым членом НМС ГЛЭДИС стала Диана Третьякова, старший преподаватель кафедры "Русский язык, литература и лингвокриминалистика" гуманитарно-педагогического института ТГУ.

Гильдия - отечественная некоммерческая организация, имеющая официальную регистрацию министерства юстиции РФ (свидетельство № 14127 от 15.02.2001 г.), защищающая интересы и права экспертов (специалистов-лингвистов), осуществляющая научно-исследовательскую, просветительскую, информационную, издательскую, а также лингвоэкспертную деятельность.

Члены гильдии могут оказывать эффективную помощь в проведении лингвистической и автороведческой экспертизы спорных русских текстов (публикаций, документов, теле- и радиопрограмм), товарных знаков, имен собственных, равно как и помощь в научно-методическом рецензировании спорных экспертных заключений.

Специалисты ГЛЭДИС осуществляют исследования на основе официальных запросов юридических лиц, адвокатов, определений судов, органов следствия и дознания. При необходимости гильдия оказывает практическую помощь юридическим и физическим лицам в проведении лингвистических экспертиз по широкому спектру гражданских, уголовных (в случаях, если это разрешено негосударственным экспертам) и арбитражных дел и споров.

Заявителями могут выступать судьи, истцы и ответчики по судебным делам, представители редакций СМИ, правозащитных и общественных объединений, сотрудники следственных органов и силовых структур, адвокатские центры и коллегии адвокатов, российские и зарубежные фирмы, индивидуальные предприниматели, рядовые граждане Российской Федерации.

"Достижение Дианы Викторовны Третьяковой - включение ее в члены научно-методического совета ГЛЭДИС - говорит о высоком уровне ее профессиональных компетенций лингвиста-эксперта, которые подтверждены на столь высоком уровне. Диана Викторовна работает как эксперт в научно-исследовательской группе нашей кафедры, а также в других экспертных организациях города и области. Она готовит экспертные заключения по административным и уголовным делам. И каждый раз это сложнейшие тексты - письменные и устные. Меня восхищает, как Диана Викторовна может совершенно нестандартно подойти к анализу спорных текстов. Помимо использования рекомендованных методик, она видит текст с разных точек и выбирает именно тот подход к анализу, который позволяет дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, - комментирует успех коллеги заведующая кафедрой "Русский язык, литература и лингвокриминалистика" ТГУ Ольга Паршина. - Диана Викторовна постоянно совершенствует свои знания и навыки: участвует в работе специализированных конференций, круглых столов, проходит курсы повышения квалификации. Думаю, именно это - постоянное профессиональное развитие и неподдельный интерес к исследованию текста - позволили ей достичь столь высокого уровня!"

В составе Научно-методического совета гильдии в субъектах РФ и за рубежом - представители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Иркутска, Казани, Кемерово, Уфы, Ярославля, Тольятти и других городов России, а также специалисты из ДНР, Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Испании, Канады, Китая. Всего в НМС гильдии 49 человек, Тольятти теперь представляют двое - Диана Третьякова и ее научный руководитель, доктор филологических наук, профессор кафедры филологии Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского Марина Венгранович, вошедшая в НМС ГЛЭДИС ранее.

"Мы сердечно поздравляем Диану Викторовну Третьякову с началом первого этапа творческого сотрудничества с гильдией ГЛЭДИС! Желаем нашей тольяттинской коллеге добра и мира, здоровья и благополучия, вдохновения и трудолюбия, новых интересных и актуальных лингвоэкспертных исследований, умных студентов, итоговых важных шагов в работе над кандидатской диссертацией и успехов в совместных трудах с другими членами Научно-методического совета ГЛЭДИС на благо науки, родного русского языка, справедливости, просвещения и закона", - говорится на сайте гильдии.