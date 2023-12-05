Tele2 замораживает цены на тарифы

Tele2, российский оператор мобильной связи, защищает клиентов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки оператор замораживает цену до конца 2025 года.
Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. Во время турбулентности людям особенно необходимо находить точки опоры и ощущать стабильность. Одна из основных причин беспокойства — личное финансовое положение. По данным исследования аналитического центра НАФИ, к страхам россиян на 2023 год относятся инфляция и рост цен — 29% опрошенных, снижение уровня дохода (27%). Отмечая волнение потребителей, Tele2 дает своим абонентам возможность распланировать расходы на связь до конца 2025 года.
Для новых клиентов оператор фиксирует абонентскую плату за тариф на срок до двух лет. Пользователи Tele2, которые выбирают любой тарифный план на открытых линейках, могут не переживать как минимум до 31 декабря 2025 года, что стоимость тарифа изменится. Таким образом оператор усиливает свое предложение — заморозка запущена уже в июле этого года. У клиентов, которые летом переходили на новые тарифы, эта функция автоматически активирована до конца 2024 года. Подробности условий для каждого тарифа можно посмотреть на сайте.
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