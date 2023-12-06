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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла нижегородскому "Торпедо" - 2:4

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский коллектив в родных стенах уступил подопечным Игоря Ларионова.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Перед домашним матчем с "Торпедо" тренерский штаб тольяттинцев ощутимо видоизменил состав, вернув в заявочный лист Георгия Солянникова, Евгения Грошева и восстановившегося после травмы Троя Джозефса — в запасе на этот раз оказались Артем Бородкин, Евгений Калабушкин и Алексей Ожгихин. Карим Вафин стал седьмым защитником в заявке, а в рамке вновь обосновался Александр Трушков.

Хоккеисты "Лады" решили не откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на 11-й секунде, наказав вратаря "Торпедо" Адама Хуску за неудачный выход из ворот. Михаил Фисенко получил шайбу на пятаке и тут же отдал пас на Сергея Шумакова — 7-му номеру тольяттинцев оставалось лишь поразить открытый угол. 1:0. Нижегородцы быстро пришли в себя и принялись постепенно поддавливать оборону "автозаводцев", что в дальнейшем повлекло за собой два подряд удаления у хозяев с интервалом в минуту. "Торпедо" на реализацию двойного большинства потребовалось всего-навсего 20 секунд — пусть соперник и разыграл незатейливую комбинацию, однако она привела к голу в исполнении Максима Летунова. 1:1. Далее игра понемногу выровнялась, что оказалось на руку "Ладе", и под занавес стартовой трети хозяева вновь повели благодаря Евгению Грошеву, которому удался точнейший бросок в "девятку" с разворота. 2:1.

В следующей двадцатиминутке команды взвинтили скорости, действуя практически без остановок, зрелищно и на встречных курсах. Одна атака сменяла другую и шансы забить были как у "Лады", так и у гостей из Нижнего Новгорода — достаточно вспомнить нереализованный выход "1 на 1" в исполнении Остапа Сафина или одну из сумасшедших атак "Торпедо", завершившуюся попаданием в каркас ворот. Но за три с половиной минуты до второго перерыва фортуна все же улыбнулась нижегородцам. Алексей Кручинин совершил перехват в центре площадки, отыгрался с Василием Атанасовым, на скорости ворвался в зону "автозаводцев" и результативно зарядил из-под защитника — 2:2.

В третьем игровом отрезке шайбой больше владели нижегородцы и свое преимущество они смогли перевести в гол на 50-й минуте, когда Богдан Конюшков прицельным броском от синей линии пробил Александра Трушкова — 2:3. Подопечные Олега Браташа пытались выбраться из неприятного положения, но пропустили еще раз. Алексей Кручинин подкараулил отскок от лицевого борта и с острого угла из-под ноги отправил снаряд в сетку, оформив дубль. 2:4. И эти цифры на табло сохранились вплоть до финальной сирены. Итог — поражение тольяттинского коллектива.

Заключительную игру перед паузой в регулярном чемпионате "Лада" проведет 7 декабря на домашнем льду и соперником будет нижнекамский "Нефтехимик".

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