Самарцев приглашают на праздник "Поворот на новый год"

В субботу, 9 декабря, в этнопарке дружбы народов в Самаре состоится праздничная программа "Поворот на Новый год", сообщает пресс-служба министерства туризма.

Пришедшие на праздник смогут принять участие в мини-экскурсиях в национальных подворьях, изготовить для себя и своих близких новогодние поделки в волшебной мастерской, принять участие в танцевальной конкурсной программе "Дед Мороз, выходи", а для ценителей национальных блюд состоится кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных новогодних блюд разных народов (русский зимний салат, батумский салат, чувашская закуска и др.) с последующей дегустацией. Всех гостей угостят горячим чаем и кренделями.

Программа праздника:

• 10.00 — 18.00 — мини-экскурсии в национальных подворьях

• 12.00 — 18.00 — площадка "Волшебная мастерская" (поделка "Новогодний венок", Дракон из фетра, Елочная игрушка, 3d снежинка, письмо Деду Морозу)

• 14.00 — 15.30 — танцевальная конкурсная программа "Дед Мороз выходи" (конкурсы и игры, танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы и переплясы, фокусы и подарки)

• 15.30 — 16.30 — кулинарный мастер-класс по приготовлению и дегустация традиционных новогодних блюд (русский зимний салат, батумский салат (Грузия), чувашская закуска и др.)

• 14.30 — 15.00 — угощение горячим чаем и кренделями

Доступны билеты по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф.

Добраться до Этнопарка возможно на общественном транспорте — автобусы № 80 и 5Д, электропоезде — ст. "Парк дружбы народов" (бывш. "Красный Кряжок") и на автомобиле (маршрут в "Волгаре" по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до "Этнопарка дружбы народов").