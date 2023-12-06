Самарцев приглашают на праздник "Поворот на новый год"

В субботу, 9 декабря, в этнопарке дружбы народов в Самаре состоится праздничная программа "Поворот на Новый год", сообщает пресс-служба министерства туризма.
Пришедшие на праздник смогут принять участие в мини-экскурсиях в национальных подворьях, изготовить для себя и своих близких новогодние поделки в волшебной мастерской, принять участие в танцевальной конкурсной программе "Дед Мороз, выходи", а для ценителей национальных блюд состоится кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных новогодних блюд разных народов (русский зимний салат, батумский салат, чувашская закуска и др.) с последующей дегустацией. Всех гостей угостят горячим чаем и кренделями.
Программа праздника:
• 10.00 — 18.00 — мини-экскурсии в национальных подворьях
• 12.00 — 18.00 — площадка "Волшебная мастерская" (поделка "Новогодний венок", Дракон из фетра, Елочная игрушка, 3d снежинка, письмо Деду Морозу)
• 14.00 — 15.30 — танцевальная конкурсная программа "Дед Мороз выходи" (конкурсы и игры, танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы и переплясы, фокусы и подарки)
• 15.30 — 16.30 — кулинарный мастер-класс по приготовлению и дегустация традиционных новогодних блюд (русский зимний салат, батумский салат (Грузия), чувашская закуска и др.)
• 14.30 — 15.00 — угощение горячим чаем и кренделями
Доступны билеты по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф.
Добраться до Этнопарка возможно на общественном транспорте — автобусы № 80 и 5Д, электропоезде — ст. "Парк дружбы народов" (бывш. "Красный Кряжок") и на автомобиле (маршрут в "Волгаре" по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до "Этнопарка дружбы народов").
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.