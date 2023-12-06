В Самарской области фермера обвиняют в двух мошенничествах

В Самарской области отправили в суд уголовное дело главы крестьянского фермерского хозяйства, которого обвиняют в двух мошенничествах. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с 2020 по 2021 г. мужчина дважды предоставлял в администрацию Большеглушицкого района заявления на возмещение затрат по развитию молочного скотоводства. При этом в документ он внес недостоверные сведения и в результате получил более 1 млн рублей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.