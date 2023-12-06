В Самарской области фермера обвиняют в двух мошенничествах

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В Самарской области отправили в суд уголовное дело главы крестьянского фермерского хозяйства, которого обвиняют в двух мошенничествах. Об этом сообщает региональное СУ СК.