Физлица смогут совершать операции на платформе цифровых активов Сбера

Ранее доступ к платформе цифровых активов Сбера был только у юридических лиц ― клиентов банка.
Сбер расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка. Теперь им доступны возможности зачисления и вывода денежных средств для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе Дня инвестора Сбера.
"Сбер стал первым банком в России, включенным в реестр операторов информационных систем. За весь период работы в информационной системе Сбера зарегистрировано 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд рублей. Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
В марте 2022 года Сбер был включен в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Эмиссия осуществляется посредством смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий выпуска (сумма, срок, доходность и другие). На платформе можно выпускать и приобретать ЦФА, предъявлять эмитентам обязательства к исполнению и совершать иные сделки.
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