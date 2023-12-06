В мобильном приложении "Сбера" можно будет добавлять бонусные карты любых магазинов

В мобильном приложении "Сбера" "Сбербанк онлайн" можно будет добавлять бонусные карты любых магазинов, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора "Сбера".
"Скоро в приложении "Сбербанк онлайн" можно будет добавлять бонусные или скидочные карты любых магазинов — они будут храниться в новом разделе "Бонусные карты" и доступны при оплате телефоном со SberPay. Для быстрого доступа к добавленным бонусным картам можно создать опцию и пользоваться любой бонусной картой, даже не дожидаясь загрузки всего приложения "Сбербанк онлайн". Такой возможностью могут воспользоваться владельцы Android-устройств с версией 15.2", — сказал Царев.
Он пояснил, что карты лояльности легко внести в приложение — для этого достаточно отсканировать штрих-код или QR-код скидочной карты. Перейти к нужной карте можно будет в один клик по ярлыку SberPay на главном экране телефона.
По данным Царева, приложением "Сбербанк онлайн" на Android хотя бы раз в месяц пользуются свыше 60 млн человек, а сервис бесконтактной оплаты SberPay подключили уже более 8 миллионов клиентов.
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