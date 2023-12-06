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Страхование Финансы

"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ruAAA

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности "Ингосстраха" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу — стабильный.

По мнению аналитиков агентства, структура страхового портфеля "Ингосстраха" характеризуется высокой стабильностью, а клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании высоко диверсифицированы. На пять крупнейших клиентов пришлось 2,5% взносов за 1 полугодие 2023 года.

Аналитики "Эксперт РА" сообщают, что качество активов компании и их диверсификация, а также рентабельность инвестиций находятся на высоком уровне.

К числу позитивных факторов агентство относит стабильно высокие показатели нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, ликвидности и темпы роста собственных средств.

Говоря о перестраховочной защите "Ингосстраха", рейтинговое агентство "Эксперт РА" отмечает, что качество перестраховочной защиты компании также находится на высоком уровне. Страховщик имеет опыт урегулирования крупных убытков и на собственном удержании оставляет невысокие риски, что также оценивается позитивно.

Впервые кредитный рейтинг "Ингосстраха" был опубликован в 2002 году.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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