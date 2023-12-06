"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ruAAA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности "Ингосстраха" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу — стабильный.

По мнению аналитиков агентства, структура страхового портфеля "Ингосстраха" характеризуется высокой стабильностью, а клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании высоко диверсифицированы. На пять крупнейших клиентов пришлось 2,5% взносов за 1 полугодие 2023 года.

Аналитики "Эксперт РА" сообщают, что качество активов компании и их диверсификация, а также рентабельность инвестиций находятся на высоком уровне.

К числу позитивных факторов агентство относит стабильно высокие показатели нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, ликвидности и темпы роста собственных средств.

Говоря о перестраховочной защите "Ингосстраха", рейтинговое агентство "Эксперт РА" отмечает, что качество перестраховочной защиты компании также находится на высоком уровне. Страховщик имеет опыт урегулирования крупных убытков и на собственном удержании оставляет невысокие риски, что также оценивается позитивно.

Впервые кредитный рейтинг "Ингосстраха" был опубликован в 2002 году.