"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг "Ингосстраха" на уровне ruAAA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности "Ингосстраха" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу — стабильный.
По мнению аналитиков агентства, структура страхового портфеля "Ингосстраха" характеризуется высокой стабильностью, а клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании высоко диверсифицированы. На пять крупнейших клиентов пришлось 2,5% взносов за 1 полугодие 2023 года.
Аналитики "Эксперт РА" сообщают, что качество активов компании и их диверсификация, а также рентабельность инвестиций находятся на высоком уровне.
К числу позитивных факторов агентство относит стабильно высокие показатели нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, ликвидности и темпы роста собственных средств.
Говоря о перестраховочной защите "Ингосстраха", рейтинговое агентство "Эксперт РА" отмечает, что качество перестраховочной защиты компании также находится на высоком уровне. Страховщик имеет опыт урегулирования крупных убытков и на собственном удержании оставляет невысокие риски, что также оценивается позитивно.
Впервые кредитный рейтинг "Ингосстраха" был опубликован в 2002 году.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.