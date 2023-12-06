Сбер представил стратегию развития до 2026 года

Команда Сбера в рамках Дня инвестора подвела итоги стратегии 2021-2023 и рассказала о новой стратегии развития до 2026 года.
В мероприятии приняли участие:
- Герман Греф, президент, председатель правления;
- Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления;
- Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления;
- Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии";
- Тарас Скворцов, вице-президент, руководитель блока "Финансы".
По итогам стратегии 2021-2023 число розничных клиентов Сбера выросло на 10 млн и составило 108 млн, число корпоративных клиентов — на 500 тыс. и составило 3,2 млн. Команда обеспечила устойчивость и инновационное развитие, обеспечив технологическую независимость и сделав прорыв в AI-трансформации.
В новый стратегический цикл Сбер особое внимание уделил формированию долгосрочного видения. Технологии, в первую очередь искусственный интеллект, становятся главным фактором, определяющим современный мир и будущее.
Одной из главных задач становится поставить технологии на службу человека. В центре бизнес-модели Сбера — человек, его интересы и устремления.
Искусственный интеллект становится персональным помощником человека — расширяет возможности каждого и помогает человеку реализовать свой потенциал. Это шаг Сбера на пути к человекоцентричности.
В ближайшие 3 года Сбер подготовится к переходу в человекоцентричную организацию. Это сложная трансформация коснется трех ключевых сфер:
1) технологии — приоритет на развитие искусственного интеллекта нового поколения;
2) бизнес-модель по всем направлениям;
3) культура.
Помимо долгосрочных приоритетов, Сбер особое внимание уделит:
- развитию и созданию лучшего клиентского опыта;
- повышению эффективности;
- обеспечению надежности и безопасности сервисов;
- ускоренному внедрению искусственного интеллекта во все направления бизнеса.
Финансовые цели стратегии 2026:
- рентабельность капитала (ROE) >22% в каждый год стратегии;
- норматив достаточности общего капитала Н20.0 >13,3%;
- уровень дивидендных выплат — 50% от чистой прибыли группы Сбер.
"Потребительская модель, в которой клиент рассматривается исключительно как источник дохода, уйдет в прошлое. Задача нового бизнеса — помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Мы должны создать такие инструменты, которые будут соответствовать ожиданиям клиентов и превосходить их. Мы должны научиться относиться к каждому нашему клиенту, к каждому человеку, как к самому себе.
Мы хотим стать одной из первых человекоцентричных компаний и стать теми, кто поможет человеку раскрыть свой потенциал и выжить в сегодняшнем мире избытка технологий и информации.
Именно искусственный интеллект может стать персональным помощником каждого человека — помощником в анализе и обработке огромного объема информации, в целеполагании, правильной приоритизации и организации жизни, помощником, который позволит расширить возможности человека и освободить его от рутины", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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