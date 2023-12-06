В новый год с полными складами или "китайцы" сбрасывают цены

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж китайских авто по итогам ноября 2023 года. Впрочем стоит отметить, что ростом продаж в ноябре отметились только тройка лидеров из топ-10 чайна-марок. Что в целом привело к тому, что немало чайна-марок стали снижать РРЦ популярных моделей и возвращать весомые поддержки по trade-in и F&I. Настало время покупать.

В абсолютных цифрах лучше всего в ноябре (и второй месяц подряд) раскупали автомобили Haval. Клиентов нашли 14,4 тысячи машин (+12%). При этом кроссовер Jolion (6,1 тысячи а/м) сохранил статус самой популярной иномарки. Благодаря поддержкам дистрибьютора эта модель остается в числе тех немногих кроссоверов, которые можно приобрести дешевле двух миллионов рублей, а российская сборка позволяет машине оставаться участником ряда госпрограмм. Очень неплохо (почти по две тысячи машин в месяц) раскупали кроссовер Dargo. Вполне тепло рынок принял и новинку текущего года — вседорожник M6. В ноябре состоялось 1,8 тысячи сделок.

С Chery ситуация более сложная. Приведя на рынок уже пять своих суббрендов, внимание и бюджеты потребителей распыляются по разным маркам (Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Omoda, Jetour). Общее количество продаж материнской Chery перестало расти прежними двузначными темпами (11,3 тысячи машин, +3% к октябрю). Тем не менее группе Chery в целом такая разносторонняя атака на рынок с помощью, по сути, похожих тех моделей в разных "обертках" выгодна. Погоду бизнесу Geely (10,6 тысячи а/м, +1%) продолжали в последний месяц осени делать всего две модели — вседорожники Monjaro и Collray. Обе ежемесячно находят более чем по три тысячи владельцев. Однако Monjaro часто продолжали ввозить по каналам параллельного импорта из Киргизии. Даже после повышения утильсбора, конечный покупатель такой машины экономит до 700 тысяч рублей. В свою очередь паркетник Coolray в октябре пережил обновление и подорожал почти на полмиллиона рублей. При таких амбициях машина рискует растерять немало своих поклонников. Впрочем, освободившуюся нишу занял Belgee X50. По сути, это тот же дорестайлинговый Coolray, только с ценниками 2,2-2,3 миллиона рублей. Его производство наладили в Белоруссии.

Бренд Changan (6,6 тысячи а/м, +4% к октябрю) также показал, что подходит к российскому рынку наиболее гибко. В гамме марки более десятка моделей, которые стараются привлекать клиентов в широком (от 1,7 до 4 миллионов рублей) диапазоне цен. В то же время марке Jetour (1,7 тысячи, -10%), уверенно стартовавшей в начале года, сложно бороться с "китайцами"-лидерами. Догнать по популярности хотя бы бренды Exeed и Omoda (у каждого почти 4,1 тысячи а/м в ноябре) Jetour пока вряд ли сможет. Нет такой перспективы и у SWM. Первые кроссоверы этой марки наш рынок ждал еще в мае текущего года, но получил в ноябре. Пока их продажи штучные. Первоначальные привлекательные ценники "Автотора" на эту продукцию оказались на деле не столь "вкусны" — от 2,6 миллиона рублей.

Другие бренды завода в Калининграде также пока так и не вышли на сколько-нибудь существенные объемы продаж. Kaiyi нашла в ноябре 0,7 тысячи покупателей (-32%). BAIС пришлось довольствоваться полутысячей сделок (-10%). Естественно, что на этом фоне планы завода по сбыту в 2023 году 70 тысяч машин выглядят излишне амбициозными.

В целом из первой десятки наиболее успешных на нашем рынке "китайцев", у семи в ноябре продажи или почти не росли, или даже снижались.

Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"):

"В третьей декаде ноября можно было заметить, что в борьбе за долю рынка ведущие чайна-марки стали снижать РРЦ по ряду моделей и возвращать весомые — в несколько сотен тысяч рублей — поддержки по trade-in и F& I, дарить зимние шины. И декабрь на старте уже отметился ростом активности клиентов, которых привлекли в шоу-румы более гуманные ценники. Для тех, кто давно откладывал покупку, наступило хорошее время поторговаться и получить машину с неплохим дисконтом. В январе тот же период еще не закончится, но дилерам будет легче создавать срочность, показывая клиентам новые ценники на товар, ожидаемый к поставке".