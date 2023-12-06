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Россельхозбанк на территории Самарской области за 2023 год провел шестьдесят мини-ярмарок "Вкусная пятница"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал Россельхозбанка проводит мини-ярмарки "Вкусная пятница" для продвижения фермерской продукции и поддержки малого агробизнеса региона. Местные производители каждую неделю представляют широкий ассортимент своих товаров: фермерские сыры, хлеб по традиционным рецептам, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое.

За 2023 год в Самарской области прошло уже шестьдесят "Вкусных пятниц". Мини-ярмарки проходили на территории банка, делового центра "Мой бизнес", администрации Октябрьского района города Самара, на заводе "Самарский Стройфарфор", в Самарском государственном аграрном университете и т. д.

Фермеры, принявшие участие во "Вкусных пятницах" Россельхозбанка, тоже довольны тем, как проходят ярмарки. В частности, позитивно отзывается об инициативе основатель экофермы "Форель", которая предлагает деликатесы из рыбы, выращенной в селе Новый Буян Самарской области.

"На "Вкусных пятницах" мы приобрели постоянных клиентов, которые оценили нашу продукцию. Благодаря Россельхозбанку теперь продаем форель еще и в другом формате: принимаем предзаказы на площадке Свое Родное", — рассказала Нурия Бурматнова, основатель экофермы, постоянная участница "Вкусной пятницы".

"Цифровой сервис Россельхозбанка Свое Родное дает возможность фермерам организовать онлайн-продажу своих товаров, а чтобы лично познакомить покупателей с хозяйством, банк проводит "Вкусные пятницы". Такие мероприятия — это хорошая возможность небольшим хозяйствам и семейным фермам заявить о себе, рассказать о своей продукции, расширить рынок сбыта", — отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

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