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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Красноярским Рысям"

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская "молодежка" на домашнем льду в овертайме проиграла аутсайдеру "Серебряного" дивизиона.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Перед первым поединком против красноярцев "Ладья" получила подкрепление из главной команды — Алексей Васильков появился в четвертой атакующей связке, где его партнерами стали Александр Государев и Илья Колояров. Ранее игравший в этой тройке Петр Михальченко оказался теперь тринадцатым нападающим в заявке, а защита последнего рубежа на этот раз была доверена Эмилю Абдуллину.

Матч начался с быстрого гола "Красноярских Рысей" в исполнении Вячеслава Овчинникова, которому удался красивый сольный проход практически через всю площадку — 0:1. На исправление ситуации волжане потратили практически весь период, но на 16-й минуте все-таки сравняли счет. Константин Двуреченский протащил шайбу в чужую зону и практически с нулевого угла точно бросил низом. 1:1.

Сразу после перерыва команды успели обменяться результативными попаданиями — сперва Денис Истюфеев со второй попытки отправил снаряд в ворота Ильи Травкина, а затем "рыси" отыгрались усилиями Линара Абдуллина, успешно сработавшего на добивании с пятака. 2:2. Однако далее забивала только "Ладья". На 33-й минуте Александр Государев удачно подставил клюшку под бросок Алексей Василькова с неудобной руки и уже под конец игрового отрезка сам Васильков реализовал большинство, объехав поочередно нескольких красноярцев, включая вратаря — 4:2.

Казалось, что в заключительной трети хозяева уверенно доведут матч до победы, но с этим соперник был категорически не согласен. На 48-й минуте Роман Яковлев сократил отставание "Красноярских Рысей" до минимума, отличившись после выхода "1 на 1", а на 54-й минуте экс-хоккеист "Ладьи" Тарас Зацепин поразил цель и перевел поединок в овертайм.

В дополнительной пятиминутке злую шутку с тольяттинцами сыграло удаление Алексея Василькова, которым воспользовался Роман Яковлев — форвард "рысей" оформил дубль и принес гостям победу. 4:5.

Повторная встреча между "Ладьей" и "Красноярскими Рысями" пройдет завтра, 7 декабря.

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