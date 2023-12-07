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Музеи и выставки Культура

Самара вошла в топ -7 городов России, в которые приезжают ради музеев

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Особое внимание экспертов привлекли два уникальных музея в Самаре, один из них Самарский областной художественный музей, сообщает региональный минкульт.

Стоит отметить, что в этом рейтинге не стали учитывать Москву и Санкт-Петербург. Соответствующий рейтинг был опубликован специалистами сервиса туту.ру.

Самарский областной художественный музей входит в число крупнейших музеев российской провинции.
Это старейшая и наиболее престижная выставочная площадка в Самарской области.

Здание музея, построенное в начале ХХ века, — памятник архитектуры федерального значения, одно из самых узнаваемых зданий Самары, расположенное в историческом центре города.

В настоящее время коллекция музея насчитывает более 18 тысяч экспонатов основного фонда, с конца XVI по начало ХХI века. Гордость музея и региона — произведения мэтров российского искусства — И. К. Айвазовского, К. П. Брюллова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. И. Левитана, В. А. Серова, К. А. Коровина, К. С. Малевича.

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