Самара вошла в топ -7 городов России, в которые приезжают ради музеев

Особое внимание экспертов привлекли два уникальных музея в Самаре, один из них Самарский областной художественный музей, сообщает региональный минкульт.

Стоит отметить, что в этом рейтинге не стали учитывать Москву и Санкт-Петербург. Соответствующий рейтинг был опубликован специалистами сервиса туту.ру.

Самарский областной художественный музей входит в число крупнейших музеев российской провинции.

Это старейшая и наиболее престижная выставочная площадка в Самарской области.

Здание музея, построенное в начале ХХ века, — памятник архитектуры федерального значения, одно из самых узнаваемых зданий Самары, расположенное в историческом центре города.

В настоящее время коллекция музея насчитывает более 18 тысяч экспонатов основного фонда, с конца XVI по начало ХХI века. Гордость музея и региона — произведения мэтров российского искусства — И. К. Айвазовского, К. П. Брюллова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. И. Левитана, В. А. Серова, К. А. Коровина, К. С. Малевича.