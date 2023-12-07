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Фейерверк жанров и сюжетов: Wink.ru представляет декабрьские кинопремьеры

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Декабрь — время, когда все становятся немного детьми, снова верят в сказки и ждут чудес. Видеосервис Wink.ru поддерживает это предновогоднее настроение и приготовил настоящий кинофейерверк жанров и сюжетов, в котором каждый найдет ту самую искру: семейные мультфильмы, проверенные временем исторические драмы, легкие комедии, леденящие кровь триллеры и актуальные сериалы (сериалы, которые смотрят все).

В декабре по четвергам продолжат выходить новые эпизоды 8-серийной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) Жоры Крыжовникова. 21 декабря станет доступен заключительный эпизод резонансного сериала, который уже стал самым успешным проектом в линейке Wink Originals. Это правдивая история о потерянном поколении и 1980-х. "Улица" шаг за шагом разрушает жизни и самих героев сериала, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны.

14 декабря видеосервис начнет показ пятого сезона молодежного хита "Трудные подростки" (18+). В нем герои останутся без своего тренера Антона Ковалёва (Никита Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалёв и его воспитанники — злейшие враги. Смогут ли они простить друг друга? Удастся ли подросткам воспользоваться шансом покинуть центр без своего наставника? Об этом расскажут новые серии финального сезона сериала из линейки Wink Originals.

А вот новый домашний сериал "Котострофа" (16+) уже доступен для просмотра целиком. Потому что до конца самой последней, восьмой серии невозможно оторваться от истории, в центре которой — хитрый рыжий кот, который живет сам по себе. Только вот в его уютный кошачий мир внезапно врывается целая семья незваных квартирантов. Мягковы и сами не рады такому соседству и надеются избавиться от кота. Но случай меняет их настрой, а заодно наделяет способностями понимать, о чем мяукает кот. Найдут ли все жители квартиры общий язык друг с другом, или теперь их быт окончательно потерпит котострофу?

Всей семьей можно посмотреть и спортивную драму "Легенда о самбо" (12+). Фильм, основанный на реальных событиях, возвращает зрителей в 1936 год, когда это единоборство только зарождалось. Два мастера боевых искусств с совершенно разным опытом буквально одержимы идеей создания национальной борьбы. Василий Ощепков (Вольфганг Черни) с детства обучался искусству дзюдо в Японии, а Виктор Спиридонов (Дмитрий Павленко) прошел русско-японскую войну и сам разрабатывает приемы для самообороны. Соревновательный азарт, напряженные поединки, неожиданные повороты судьбы и непростой исторический фон — так рождалось искусство самообороны. Wink.ru покажет эту картину 14 декабря. А всё о современном состоянии единоборства можно узнать из документального сериала "Самбо — территория духа" (6+).

Следующая отечественная декабрьская премьера заставит сильнее биться сердца множества поклонников исторических авантюрных фильмов: специально для них режиссер Светлана Дружинина сняла новые приключения отважных морских офицеров. В фильме "Гардемарины 1787. Война" (12+) недружественные державы в очередной раз задумали недоброе. Но Россию защищают уже два поколения гардемаринов. Под командованием генерала Суворова они становятся участниками исторического сражения при Кинбурне 1787 года. В главных ролях — Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Михаил Мамаев. Фильм доступен в Wink.ru с 15 декабря.

Маленьких зрителей в преддверии новогодних каникул ждут сразу две мультпремьеры. Уже 16 декабря будут доступны приключения с представителями фауны в главных ролях — "Дозор джунглей. Кругосветка" (6+). Это продолжение французской франшизы о том, как команда разношерстных животных защищает любимые джунгли от разных напастей. Руководит ею пингвин Морис, и в этот раз он ведет друзей в кругосветное путешествие, чтобы повернуть время вспять и не дать врагам уничтожить родные места до начала сезона тропических ливней. В этот же день можно будет посмотреть южноафриканский фантастический мультфильм "Супермозг" (12+) о школьнике Нормане, который так сильно верит существование внеземных цивилизаций, что однажды и правда устанавливает контакт с инопланетянами. Вот только пришли космические путешественники на Землю не с добрыми намерениями: в поисках новых источников разума они собираются захватить планету. Норману предстоит включить мозг, чтобы придумать, что противопоставить межгалактическому Супермозгу.

Задержаться в космосе можно, посмотрев французскую комедию "Папа, не звезди!" (16+). Непутевый Али (Хаким Жемили) пытается наладить отношения с 8-летней дочерью, которая после развода родителей живет с мамой. Получается не очень, ведь порадовать или удивить ребенка ему нечем. Даже работа у него самая обычная, он — курьер. Но однажды обычный доставщик еды получает необычный заказ и попадает на борт международной космической станции. Случай мгновенно делает его звездой для всего мира и героем для дочки. Но как теперь вернуться с небес на землю? Этот космическую одиссею Wink.ru покажет 21 декабря.

Ну, а тем, кому в предновогодней горячей гонке хочется чего-нибудь леденящего душу, подойдет американский триллер "Нефариус" (18+). Фишка фильма — в камерности, причем в буквальном смысле слова. Сюжет разворачивается в тюремной камере, где серийный убийца, осужденный на казнь, проводит свой последний день. По регламенту к нему приезжает доктор, чтобы сделать психиатрическое заключение. Общение врача и заключенного становится напряженной игрой, последствия которой, с одной стороны, известны, а с другой — непредсказуемы. Фильм доступен в Wink.ru с 1 декабря.

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