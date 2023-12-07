Анастасия Павлюченкова заявлена на Australian Open — 2024

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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в заявке женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2024, который пройдет с 14 по 28 января, пишет championat.com.