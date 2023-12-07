Смотри в оба: видеонаблюдение "Ростелекома" поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов

"Ростелеком" запустил специальную версию одного из самых востребованных облачных решений для бизнеса — видеонаблюдение для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Решение ориентировано на маркетплейсы и мультибрендовые пункты выдачи. Владельцы таких объектов часто сталкиваются с мошенничеством и конфликтными ситуациями, особенно в периоды акций и распродаж. Видеонаблюдение помогает предотвратить инциденты и минимизировать риск финансовых потерь.
Решение "Ростелекома" отвечает всем требованиям торговых площадок к оборудованию ПВЗ: не менее двух камер для охвата клиентской и складской зон, непрерывная бесшовная запись с фиксацией даты и времени, а также долгий срок хранения видео. Кроме того, использование выделенного интернет-канала вместо мобильного интернета позволяет гарантировать стабильную и качественную видеозапись.
Видеонаблюдение для ПВЗ "Ростелеком" предлагает как услугу под ключ — специалисты компании подключат IP-камеры и протестируют все оборудование, настроят личный кабинет и установят мобильное приложение или бесплатное ПО для компьютера. В личном кабинете услуги пользователи смогут самостоятельно объединять камеры в одну систему, создавать любое количество учетных записей и настраивать роли доступа. Клиенты также могут подключить к облачному видеонаблюдению собственные видеокамеры.
Архив видеозаписей хранится 90 суток, просматривать его можно через браузер или мобильное приложение. География сети позволяет организовать надежную и безопасную передачу данных во всех регионах страны, что делает услугу оптимальной для использования даже в сетях ПВЗ с самым широким федеральным охватом. Данные клиентов передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном облаке "Ростелекома" неограниченное время.
"Задача облачного видеонаблюдения "Ростелекома" — помочь заказчикам качественно и оперативно обслуживать клиентов, а также обеспечить прозрачность процессов. Мы проанализировали требования рынка и выпустили решение, которое обезопасит бизнес от потерь. В частности, оно сократит количество конфликтных ситуаций в пунктах выдачи, а значит, позволит и минимизировать риск штрафов. Это особенно актуально в периоды повышенной нагрузки на маркетплейсы, например, в дни предновогодних покупок и распродаж. Кроме того, существенным преимуществом видеонаблюдения для наших заказчиков станет выделенный канал передачи данных, который, в отличие от мобильного интернета, обеспечивает стабильную работу сервиса", — отметил Тимофей Абраменко, директор департамента по работе со средним и малым бизнесом "Ростелекома".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)