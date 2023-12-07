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Смотри в оба: видеонаблюдение "Ростелекома" поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" запустил специальную версию одного из самых востребованных облачных решений для бизнеса — видеонаблюдение для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Решение ориентировано на маркетплейсы и мультибрендовые пункты выдачи. Владельцы таких объектов часто сталкиваются с мошенничеством и конфликтными ситуациями, особенно в периоды акций и распродаж. Видеонаблюдение помогает предотвратить инциденты и минимизировать риск финансовых потерь.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Решение "Ростелекома" отвечает всем требованиям торговых площадок к оборудованию ПВЗ: не менее двух камер для охвата клиентской и складской зон, непрерывная бесшовная запись с фиксацией даты и времени, а также долгий срок хранения видео. Кроме того, использование выделенного интернет-канала вместо мобильного интернета позволяет гарантировать стабильную и качественную видеозапись.

Видеонаблюдение для ПВЗ "Ростелеком" предлагает как услугу под ключ — специалисты компании подключат IP-камеры и протестируют все оборудование, настроят личный кабинет и установят мобильное приложение или бесплатное ПО для компьютера. В личном кабинете услуги пользователи смогут самостоятельно объединять камеры в одну систему, создавать любое количество учетных записей и настраивать роли доступа. Клиенты также могут подключить к облачному видеонаблюдению собственные видеокамеры.

Архив видеозаписей хранится 90 суток, просматривать его можно через браузер или мобильное приложение. География сети позволяет организовать надежную и безопасную передачу данных во всех регионах страны, что делает услугу оптимальной для использования даже в сетях ПВЗ с самым широким федеральным охватом. Данные клиентов передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном облаке "Ростелекома" неограниченное время.

"Задача облачного видеонаблюдения "Ростелекома" — помочь заказчикам качественно и оперативно обслуживать клиентов, а также обеспечить прозрачность процессов. Мы проанализировали требования рынка и выпустили решение, которое обезопасит бизнес от потерь. В частности, оно сократит количество конфликтных ситуаций в пунктах выдачи, а значит, позволит и минимизировать риск штрафов. Это особенно актуально в периоды повышенной нагрузки на маркетплейсы, например, в дни предновогодних покупок и распродаж. Кроме того, существенным преимуществом видеонаблюдения для наших заказчиков станет выделенный канал передачи данных, который, в отличие от мобильного интернета, обеспечивает стабильную работу сервиса", — отметил Тимофей Абраменко, директор департамента по работе со средним и малым бизнесом "Ростелекома".

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