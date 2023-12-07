НРА присвоило рейтинг Новикомбанку на уровне АА (ru)

НРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне AA (ru) по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз "Стабильный". Рейтинг присвоен банку впервые и сразу на высоком уровне, что говорит об эффективности утвержденной акционером модели развития опорного банка Госкорпорации Ростех.

Среди ключевых положительных факторов, повлиявших на уровень рейтинга, эксперты НРА отметили сильные рыночные позиции банка, высокую оценку показателей ликвидности и операционной эффективности.

Как отмечает агентство, Новикомбанк активно интегрирован в бизнес-процессы основного акционера, осуществляет деятельность в статусе опорного банка Ростеха и является ключевым звеном финансового центра государственной корпорации. Такое стратегическое партнерство формирует обширную и качественную клиентскую базу банка, которая состоит из крупных системообразующих предприятий реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий.

Сегодня в период экономической турбулентности и геополитических рисков Новикомбанк не только осуществляет бесперебойное кредитование текущих потребностей ведущих предприятий промышленности на оптимальных условиях, но и обеспечивает реализацию стратегических программ по их модернизации, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции.

Банк развивает взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти, институтами развития и фондами, отмечается в пресс-релизе агентства. Благодаря интеграции всех существующих инструментов господдержки банк помогает предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности значительно снижать стоимость обслуживания кредитов. Таким образом клиенты Новикомбанка получают дополнительные ресурсы для производства современной продукции, не уступающей зарубежным аналогам ни по качеству, ни по цене.

Новикомбанк продолжает централизованно направлять ресурсы на разработанные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий, которые выполняют задачи по достижению технологического суверенитета

Среди положительных факторов рейтинговой оценки НРА выделяет также хорошее качество активов: кредиты, предоставленные корпоративным клиентам, занимают 69,5% совокупной ссудной задолженности. У Новикомбанка достаточный объем ликвидных активов (29,4% активов-нетто), чтобы с минимальными потерями пройти потенциальную кризисную ситуацию и не прибегать к дополнительным заимствованиям или реализации долгосрочных активов. Агентство положительно оценивает и показатель стресс-ликвидности, значение которого находится на высоком уровне, определяет уровень покрытия операционных расходов банка собственными операционными доходами как очень высокий.

"С получением рейтинга от агентства НРА Новикомбанк обладает мнением всех четырех ведущих российских рейтинговых агентств. Отрадно, что в результате присвоенного рейтинга оценка банка поднялась еще на один уровень уже второй раз за этот юбилейный год. Мы рассматриваем это решение как подтверждение правильности утвержденных акционером направлений развития. В сегодняшней непростой ситуации они позволяют активно наращивать кредитно-расчетное обслуживание ведущих предприятий, обеспечивать непрерывность их деятельности в условиях санкционных ограничений", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.